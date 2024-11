Ministério do Turismo realiza reunião do Grupo de Trabalho para a COP 30 após aprovação do Plano de Atividades

O Ministério do Turismo deu início à implementação do Plano de Atividades para a COP 30, com a primeira reunião oficial do Grupo de Trabalho (GT), após a aprovação do plano pelo ministro Celso Sabino.

Sob a coordenação da Secretaria Executiva, foram enumeradas as principais diretrizes e os próximos passos para a construção do evento que ocorre em novembro de 2025, em Belém do Pará.

Na reunião, a secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes, apresentou o plano aprovado aos integrantes do GT, destacando os eixos estratégicos que guiarão os esforços do ministério rumo à COP 30. Entre eles, estão a qualificação e capacitação dos profissionais do setor, a sustentabilidade no turismo, o desenvolvimento de infraestrutura, a promoção do Brasil, dentre outros. Todas as ações visam garantir a recepção eficiente e responsável para o aumento previsto de visitantes, colocando a cidade e o estado do Pará no centro do debate global sobre mudanças climáticas e turismo sustentável.

“Este plano reflete o nosso compromisso em promover um turismo que respeita e valoriza a cultura local, com foco na sustentabilidade e na infraestrutura que será essencial para o sucesso da COP 30”, destacou Ana Carla Lopes na reunião.

O plano de atividades, agora disponível para toda a equipe técnica do Ministério via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), sinaliza a importância de um trabalho integrado e contínuo em direção a uma conferência que possa servir de exemplo em práticas de sustentabilidade e hospitalidade.

Com o evento, o governo espera também consolidar um legado de desenvolvimento para Belém e todo o Norte do país, posicionando o Brasil como protagonista na promoção de um turismo alinhado às metas ambientais globais.

Imagem: Roberto Castro/ MTur