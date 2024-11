Morre o cantor Agnaldo Rayol, após sofrer uma queda em casa

O cantor Agnaldo Rayol morreu, aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (4), após um acidente doméstico. O artista havia sofrido uma queda em sua residência em Santana, na Zona Norte de São Paulo.

A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. No momento do acidente, Rayol estava acompanhado de um cuidador da família.

O artista ainda estaria lúcido quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. No entanto, a assessoria afirma que houve demora na chegada da ambulância.

Rayol sofreu um corte na cabeça e foi levado ao Hospital HSanp, também no bairro de Santana.

