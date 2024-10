Lula virá participar apenas da Romaria Fluvial e cancela outros compromissos

Desde o começo da semana que foi anunciada a vinda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva a Belém. A chegada estava prevista para sexta-feira (11), mas foi cancelada e ele só virá sábado. Na sexta, Lula participaria de um evento sobre as ações do governo federal em Belém para a COP 30, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia.

Assim, está confirmada apenas a participação de Lula na Romaria Fluvial, do Círio 2024, no sábado (12/10).

O cancelamento da agenda sobre a visita às obras do Parque da Cidade, prevista para sexta-feira (11) foi informado no início da noite de ontem, quarta-feira, 09, pela secretaria de Comunicação da Presidência da República. O motivo não foi informado.

A Festividade do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que chega em sua 232ª edição, atrai mais de dois milhões de pessoas pelas ruas de Belém no segundo domingo de outubro.

Por diversas ocasiões, o presidente da República veio a Belém participar desta romaria que é considerada a maior em número de romeiros em todo o Ocidente em apenas um dia.

No mês passado, durante uma cerimônia de sanção de projetos de lei, Lula manifestou o desejo de comparecer à festa religiosa.

“Eu nunca quis ir como candidato. Eu nunca quis tirar proveito político de uma festa religiosa, mas agora, que eu não sou candidato, agora que as eleições do segundo turno já baixaram, e agora que candidato não pode estar junto comigo, porque serão cassados, eu estou quase assumindo o compromisso de dizer para vocês que eu vou, dessa vez, à festa do Círio de Nazaré”, afirmou o presidente.

SERVIÇO

Lula participa da romaria fluvial do Círio de Nazaré, em Belém (PA)

Data e horário: sábado, 12 de outubro

Horário: 8h30

Local: Baía do Guajará, Belém (PA)