Malafaia desmonta narrativa do STF, da PF e do jornal O Globo

O pastor Silas Malafaia usou suas redes sociais nesta sexta-feira (15) para confrontar narrativas precipitadas e enviesadas por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de parte da imprensa militante e daqueles que, nutridos por interesses políticos, buscam relacionar a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de alguma forma, ao episódio na Praça dos Três Poderes, onde Francisco Wanderley, conhecido como “Tiü França”, perdeu a vida na noite da última quarta-feira (13).

O líder religioso questiona “o que tem em comum Adélio, que tentou matar Bolsonaro, com esse camarada que explodiu bombas em Brasília (…) e se explodiu?”.

O presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) expõe uma contradição propositada de um editorial do jornal O Globo, que no corpo do texto admite que “tudo leva a crer que o crime, investigado como ato terrorista, tenha sido um ato isolado cometido por um militante com distúrbios mentais”, mas no próprio título, em destaque, anuncia que “atentado pressiona Congresso a desistir de anistia, e PF vê inquérito do golpe mais robusto”.

– Isso é uma safadeza. Querer vincular o ato desse cara com o ato do dia 8.

Em seguida, Malafaia criticou duramente a jornalista Vera Magalhães pela clara associação entre o fato recente na Praça dos Três Poderes e Jair Bolsonaro. A colunista do jornal O Globo publicou, em seu artigo, o título “Terrorista explode farsa da anistia” e inseriu a foto do ex-presidente Bolsonaro. Vera vai além. No subtítulo afirma que “extremistas não querem conciliação, mas vingança contra aqueles que seu líder máximo trata como traidores da pátria”. E Silas Malafaia dispara:

– Olha a jornalista cretina e inescrupulosa de O Globo, olha o que essa mulher escreve. (…) Ela tenta vincular Bolsonaro com esse ato de ontem, dizendo que ele é o líder maior. (…) Isso é jornalismo de mau caráter, de cretino, de esquerdopata que tem lado.

Em seguida, o pastor condenou as posições do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o caso e chamou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de “capacho de Lula”. O líder religioso subiu o tom ao se dirigir ao presidente da Suprema Corte, Luís Roberto Barroso.

– (…) Cala a boca, Barroso. Nós sabemos quem você é, você é esquerdopata de carteirinha, você foi defensor do terrorista assassino Cesare Battisti e libertou ele, e aí a coisa ficou feia, ele foi pra Bolívia, foi extraditado pra Itália e cumpre prisão perpétua. É pra esse que tem anistia? Ô Barroso, você tem lado. Você disse: “Nós derrotamos o Bolsonarismo”. Se isso aqui é um país sério, você tomava um impeachment. Um ministro do STF que tem lado? Cala a boca, você não tem moral pra falar nada!

Por último, a cereja do bolo em meio a tantas declarações fortes proferidas pelo pastor, “para a casa cair de vez”, Malafaia trouxe à tona o período em que o homem que se explodiu próximo ao STF disputou eleição pelo Partido Liberal e pertenceu à legenda. Foi no ano de 2020, ou seja, Jair Bolsonaro ainda não pertencia à sigla.

– Esse cara que se matou e explodiu bombas, ele pertencia ao PL em 2020. Foi candidato, teve 98 votos. Bolsonaro ainda não era do PL. E agora ele [Tiü França] mandou nas redes sociais, tá aí ó, críticas a Lula e a Bolsonaro.

