Manchester City anuncia uma mudança drástica na diretoria após Mundial

O Manchester City comunicou no último sábado que o diretor de futebol, Txiki Begiristain, deixará seu cargo após o Mundial de Clubes de 2025, programado entre 15 de junho e 13 de julho. Após 12 anos de contribuições marcantes e variados troféus no Etihad Stadium, o clube inglês cogita reconhecer a significativa participação de Begiristain ao final da temporada. Hugo Viana, atual diretor de futebol do Sporting, de Portugal, já foi anunciado como seu sucessor.

Hugo Viana Assume Como Novo Diretor

Hugo Viana, ex-jogador de equipes como Newcastle e Valencia, além do próprio Sporting, foi considerado ideal para a posição. Com passagens pela seleção portuguesa, Viana possui uma trajetória marcada pelo sucesso. Desde sua contratação como diretor de futebol dos “Leões” em 2018, ele levou o Sporting a conquistar o campeonato português em 2021 e 2024. Um dos momentos mais impactantes de sua gestão foi a contratação de Rúben Amorim como técnico em 2020, considerado um fator-chave para o recente sucesso do clube.

Impacto na Permanência de Guardiola

A saída de Txiki Begiristain do clube traz incertezas sobre o futuro do técnico Josep Guardiola no Manchester City. Begiristain e Guardiola têm uma relação próxima, e essa mudança na diretoria pode influenciar a continuidade do treinador espanhol, cujo contrato vigente termina no final da temporada 2024/25. Até o momento, não há acordo para a renovação, e as entrevistas recentes de Guardiola têm deixado seu futuro em aberto. O técnico afirmou: “O que tiver que acontecer, vai acontecer.”

Posição do Manchester City e Próximos Passos

Fontes internas revelam que a diretoria do City deseja manter Guardiola no comando, mas espera por uma definição sobre sua permanência até o final de 2024 para iniciar o planejamento das temporadas seguintes adequadamente. A continuidade do treinador é vista como essencial para o clube manter sua competitividade e buscar novos títulos.

Agenda de Jogos do Manchester City

Esses jogos podem ser fundamentais para o Manchester City estabilizar sua posição na Premier League e na Champions League, além de influenciar no planejamento futuro da equipe e na decisão de Guardiola.

