Arqueólogos acham pote de ouro escondido durante guerra há 2.400 anos

Arqueólogos encontraram um pote cheio de ouro em uma escavação na antiga cidade de Notion, no Oeste da Turquia. As moedas de ouro são da Pérsia e estavam escondidas em uma casa há mais 2.400 anos.

Datadas do século 5, durante o período final da Guerra do Peloponeso, as moedas mostram a imagem de um arqueiro ajoelhado. Segundo os arqueólogos da Universidade de Michigan, elas foram encontradas na semana passada, em um compartimento secreto sob os restos de uma casa que data do século 3 a.C.

Além disso, os arqueólogos revelaram que o pote de moedas pertencia a um soldado mercenário, que, durante os conflitos do período, enterrou os itens para preservar sua riqueza. Contudo, esse mercenário nunca conseguiu recuperar as moedas, conhecidas como daricos.

A presença dessas moedas persas em Notion destaca a influência do Império Persa na região e seu uso como forma de pagamento para soldados mercenários.

DESCOBERTA IMPORTANTE

Christopher Ratté, que lidera as escavações dos arqueólogos da Universidade de Michigan em Notion desde 2022, afirma que os arqueólogos encontraram por acaso as moedas antigas. “Não estávamos procurando pelo pote de moedas de ouro”, disse o arqueólogo ao New York Times.

No entanto, a descoberta do pote de moedas de ouro é bastante significativa, pois a maioria dos achados semelhantes foi feita por saqueadores. Portanto, essa é uma das primeiras vezes que arqueólogos poderão analisar as moedas desse período para obter mais informações sobre a antiga cidade.

Para garantir a preservação das moedas, os arqueólogos transferiram os itens para o Museu Arqueológico de Éfeso, que fica em Selçuk, na Turquia. Após a análise, os arqueólogos terão posteriormente mais respostas sobre a história de Notion e da região durante o período de guerra no local.

Além disso, as moedas podem revelar mais detalhes sobre as relações comerciais e culturais entre diferentes civilizações antigas.

Imagem: Universidade de Michigan/Divulgação