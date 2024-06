China revela primeiro hospital do mundo com médicos robóticos

Recentemente, a China anunciou a criação do primeiro hospital do mundo totalmente operado por inteligência artificial (IA), onde médicos robóticos atenderão cerca de 3.000 pacientes por dia. Desenvolvido pela Universidade Tsinghua, em Pequim, o “Hospital Agente” visa economizar recursos e aprimorar o atendimento ao público no país.

Pesquisas indicam que os médicos humanos levariam pelo menos dois anos para atingir o mesmo nível de eficiência de atendimento dos robôs. Testes recentes mostram que os agentes médicos de IA atingem uma taxa de precisão de 93,06%, um número impressionante para os pesquisadores.

Imagem: Reprodução