Suposto plano de golpe de Estado vira meme e diverte internautas

O suposto plano de golpe de Estado que levou ao indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas pela Polícia Federal virou meme na rede social X. Vários internautas criaram imagens para ironizar os pontos que foram apresentados pela mídia sobre a investigação que está sob sigilo.

De acordo com a imprensa, que teve acesso privilegiado aos documentos, havia um plano operacional chamado “Punhal Verde e Amarelo”, que visava assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O suposto plano também incluía a criação de um “gabinete institucional de gestão de crise” para administrar as consequências do golpe. E haveria ainda um “golpe do golpe” com a destituição do próprio Bolsonaro.

A questão do táxi foi um dos pontos mais inusitados do plano de golpe de Estado. Um dos militares envolvidos, com o codinome “Gana”, enfrentou dificuldades para conseguir um táxi no dia 15 de dezembro de 2022, quando o grupo planejava capturar Moraes. A falta de um táxi disponível complicou a logística da operação, levando o grupo a desistir da missão naquele dia.

Esses foram alguns dos pontos da investigação que os internautas transformaram em piadas.

Imagem e fonte: Pleno.News