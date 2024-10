Trasladação tem expectativa de reunir cerca de dois milhoes de romeiros

“As multidões que se reúnem durante o Círio em torno da venerável da imagem da Senhora da Berlinda constituem um expressivo sinal de que o povo fiel vem pedir a benção à Santa Mãe de Deus, porque ela é mediadora da graça que brota sempre e apenas de Jesus Cristo. Este é o caminho seguro para o céu, nossa pátria”. Com a leitura desta bela mensagem do Papa Francisco, Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, encerrou a solene celebração da Eucaristia que antecede a Trasladação da Imagem Peregrina, na Berlinda, da frente do Colégio Gentil Bittencour, até a Catedral Metropolitana de Belém, na Cidade Velha.

A missa do chamado “Círio Noturno”, que tem expectativa de reunir mais de dois milhões de fiéis pelas ruas da capital paraense, começou por volta das 16h, se encerrou às 17h40 e a Trasladação se iniciou com atraso, também, em função da forte chuva que caiu sobre aquela área da capital paraense.

Enquanto a missa transcorria, a Guarda de Nossa Senhora de Nazaré e a Diretoria da Festa de Nazaré colocavam as estações da corda, já que a Berlinda segue em sentido inverso do Círio, mas tem uma tradição de reunir a multidão, com os mesmos sacrifícios na corda. Até o momento desta reportagem – que continuará sendo atualizada, a Berlinda seguia pela Avenida Nazaré.

TRAJETO DA TRASLADAÇÃO

Avenida Magalhães Barata, Avenida Nazaré, Serzedelo Corrêa, Presidente Vargas, Boulevard Castilhos França, Avenida Portugal e rua Padre Champagnat, onde se situa a Catedral da Sé.

HISTÓRIA

Trasladação foi conduzida pelo próprio Governador Francisco de Souza Coutinho, junto com o Capelão do Palácio, Pe. José Roiz de Moura, que levaram a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré em uma breve procissão da Matriz até o Palácio. Não há uma data precisa e não há registro se houve ou não acompanhamento de pessoas do povo.

Em 1887, o traslado saía do Colégio Amparo, em fevereiro deste ano, através do decreto de nº 414 do Governador Dr. Augusto Montenegro, o Colégio Amparo mudou sua denominação para Instituto Gentil, permanecendo no antigo endereço, na Rua do Açougue). Em 26 de junho de 1906 foi inaugurado o novo Colégio Gentil Bittencourt, onde permanece até hoje. Neste mesmo ano, a Trasladação passou a sair do colégio, no novo endereço, na avenida que atualmente é denominada Avenida Magalhães Barata.

Nos anos 70, por ser uma procissão noturna, com clima ameno, as senhoras de mais idade reuniam-se em grupos e seguiam a procissão na corda. A partir de 1985, com o aumento de promesseiros na corda, a participação das senhoras começou a ficar problemática. Atualmente a corda da Trasladação é tão disputada quanto a do Círio. Em ambas as procissões é utilizada uma corda com 400 metros.

Só em 1988, a Trasladação passou a ter o mesmo trajeto do Círio, mas em sentido inverso, pois antes disso, ela ainda seguia até a Sé tendo a Avenida Governador José Malcher como rua central do percurso. Em 2005, a Trasladação foi uma das mais longas dos últimos anos, demorou cerca de 6h com a Berlinda chegando à Sé por volta da 00h, já na madrugada do sábado para o domingo.

Presume-se que a primeira missa celebrada por ocasião da Trasladação tenha sido em 1887, na capela do Colégio Amparo. Em 1992, no Círio de número 200, passou-se a colocar um tablado sobre as escadarias do Colégio para celebração da missa, a fim de permitir uma melhor visibilidade da liturgia. Até o ano de 1996, a missa era realizada às 18h, com saída da procissão às 19h, mas a partir de 1997, foi antecipada em uma hora, para agilizar a chegada da Imagem Peregrina. Com o crescimento da romaria em número de participantes a cada ano, em 2009, a missa foi antecipada para às 16h30.

Imagem: Reprodução/Edição de textos: Roberto Barbosa e Nazaré Sarmento (Ronabar)