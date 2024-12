Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA

Quebrando um jejum de 17 anos, Vinícius Jr. se tornou o primeiro brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo desde Kaká, em 2007. Com títulos da Champions League e LaLiga, além de números impressionantes e decisões em momentos cruciais, o atacante do Real Madrid consolidou seu status como um dos maiores jogadores da atualidade.

A conquista do The Best não foi a única premiação disputada por Vinícius Jr. em 2024. Na Bola de Ouro, o brasileiro ficou em segundo lugar, atrás de Rodri, gerando discussões sobre a escolha.

“Parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Agora ao meu time, que me fizeram chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que que me viu nos campos, nas ruas. Não poderia chegar aqui sem o Flamengo”, discursou o atacante do Real Madrid.

Aos seis anos, Vinicius Jr. já dava os primeiros passos no futebol, nas categorias de base do Flamengo. O menino de São Gonçalo logo se destacou no Rubro-Negro.



Nas redes sociais, Vini Jr. celebrou a conquista do prêmio The Best com muita alegria.

Foto: Reprodução rede social