Zelensky diz duvidar do interesse real do Brasil em mediar a paz

Durante seu discurso na 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira (25), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enfatizou seu ceticismo em relação à postura de mediador que o governo Lula (PT) tenta adotar em meio à guerra entre Kiev e Moscou. Para o chefe de Estado, o Brasil ignora o sofrimento do povo ucraniano e não possui real interesse pela paz entre Ucrânia e Rússia, nações que estão em guerra desde fevereiro de 2022, quando as tropas russas invadiram o território ucraniano.

Zelensky fez tais considerações em meio ao plano de paz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem elaborado em parceria com a China, comandada por Xi Jinping.

– Quando alguns propõem alternativas, planos de acordo pouco entusiasmados, isso não apenas ignora os interesses e o sofrimento dos ucranianos… não apenas ignora a realidade, mas também dá a [líder russo Vladimir] Putin o espaço político para continuar a guerra. Vocês não aumentarão seus poderes às custas da Ucrânia – assinalou Zelensky.

Em maio deste ano, ele disse ao ex-chanceler brasileiro Celso Amorim que o único plano de paz para encerrar o conflito é o da própria Ucrânia. Zelensky exige um cessar-fogo imediato e se recusa a negociar com a Rússia enquanto Putin estiver no comando.

Ainda no evento da ONU, Zelensky afirmou que a Rússia está planejando um ataque coordenado contra as usinas nucleares localizadas na Ucrânia. Entre elas, está a usina Zaporizhia, a maior da Europa e uma entre as dez maiores do mundo.

Fonte: Pleno News Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL