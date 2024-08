2º Passeio Ciclístico da Paróquia São Miguel Arcanjo Promete agitar as ruas de Belém no próximo dia 8 de Setembro

No próximo dia 8 de setembro, as ruas de Belém serão palco do aguardado 2º Passeio Ciclístico da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Cremação. Com concentração marcada para às 7h na Praça Dalcídio Jurandir, o evento promete reunir ciclistas de todas as idades para um momento de saúde, paz e confraternização. A saída está programada para às 8h.

O evento, que no ano passado contou com a inscrição de 100 ciclistas e a participação total de 300, este ano eleva as expectativas, oferecendo 150 inscrições. Contudo, o passeio é aberto a todos os interessados, independentemente de inscrição, tornando-se uma oportunidade acessível para quem deseja pedalar e celebrar em comunidade.

Entre as novidades deste ano, destaca-se o sorteio de bicicletas para os inscritos, além de um suporte reforçado com apoio policial, ambulância e mecânicos disponíveis na concentração. Tudo isso para garantir um domingo seguro e agradável para toda a família.

Advaldo Lima, coordenador do passeio, revelou que haverá pontos de hidratação no início e no final do trajeto, que totaliza 12 km. O percurso começa em frente à Paróquia, seguindo pela Avenida Alcindo Cacela até a Praça Princesa Isabel, retornando e passando por vias importantes como Padre Eutíquio, Fernando Guilhon, Tupinambás, Pariquis, Honório e Mundurucus, até a Orla/Portal, onde acontece o retorno para a Paróquia.

As inscrições online podem ser realizadas através do link bit.ly/passeiociclisticosaomiguel2024. Para aqueles que preferirem, as inscrições presenciais estão disponíveis na Secretaria da Paróquia, localizada na Av. Alcindo Cacela, 2984, na Loja Mãe e Filha (Av. Nazaré, 1058), e na Nilbike Loja (R. Veiga Cabral, n° 24 – Cidade Velha).

Fotos: Divulgação