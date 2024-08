Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva, em Ananindeua

A Divisão de Atendimento à Mulher (Deam), em parceria com o Grupo Tático de Vigilância (GTV/NIP) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de descumprir medidas protetivas, na tarde de quinta-feira (01), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

A vítima havia solicitado medidas protetivas após receber ameaças de morte do investigado. Porém, mesmo ciente da ordem judicial, ele descumpriu e foi à residência da vítima, invadiu o local e a agrediu fisicamente.

“Diante da gravidade dos fatos, nossos agentes representaram pela prisão preventiva do investigado, a qual foi concedida pelo juiz. No entanto, o suspeito encontrava-se foragido. Ontem, as buscas foram intensificadas e, com informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, o mandado de prisão foi cumprido”, informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Ainda sobre a operação, a delegada Ana Paula Chaves, titular da Deam, destacou que “a ação demonstra o comprometimento das autoridades em garantir a segurança das vítimas de violência doméstica e em fazer cumprir as medidas protetivas estabelecidas pela Justiça”.

Atualmente, após ter cumprido as medidas legais, o preso já está à disposição da Justiça.

Deam Virtual – As denúncias podem ser feitas em qualquer localidade do Estado, clicando no serviço “DEAM Virtual”, no site da Polícia Civil do Pará (www.pc.pa.gov.br). A ferramenta permite à vítima registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de urgência, e acessar serviços como perícias e suporte sem precisar sair de casa.

O canal de segurança complementa outros meios de denúncia existentes, como o número 181, que garante a qualquer pessoa denunciar casos de violência contra a mulher anonimamente e gratuitamente; a Inteligência Artificial e Anônima chamada “Iara” pelo número de whatsapp (91) 8115-9181; as vítimas também podem recorrer ao número 190 ou buscar atendimento presencial nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) distribuídas pelo Estado.

Texto: Paula Almeida (sob supervisão de Lilian Guedes – Ascom/PC)

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação