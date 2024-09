EUA: Senador diz que Lula quer banir liberdade de expressão

Nesta sexta-feira (30), o senador americano Ted Cruz, do Partido Republicano, usou a rede social X para se manifestar contra a suspensão da plataforma no Brasil. Ele disse que o presidente Lula (PT) “apoia essa decisão porque busca banir a liberdade de expressão”.

No post, o republicano também criticou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente do país, Kamala Harris. Segundo Cruz, a gestão democrata “mostrou nada além de desprezo com a liberdade de expressão” nos EUA.

– O Brasil está banindo o X por uma razão: para suprimir a liberdade de expressão. Sem surpresas, Lula apoia essa decisão porque ele busca banir a liberdade de expressão. Biden cortejou Lula, celebrou sua eleição e o chamou de amigo pessoal. Isso também não é surpresa. A administração Biden-Harris mostrou nada além de desprezo com a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos – escreveu.

No Brasil, a rede social X foi suspensa, nesta sexta-feira, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO