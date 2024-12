Literatura – Cantiga para o Amor

Entre os anos 2000 e 2001, quando estive em Redenção, no sul do Pará, desempenhando minhas atribuições de servidor público, eu me dei de presente no aniversário de 16/10/2000, um violão que passei a arranhar suas cordas, retomando, na solidão do apartamento que eu ocupava em um aconchegante hotel, o que eu aprendera na juventude.

E lá, nesse interregno, surgiram algumas canções e cânticos ao Altíssimo.

Entre as canções que compus estão “Cantiga para o Amor”, que fiz pensando homenagear minha então namorada.

Em uma das vindas a Belém, em casa de mamãe, onde eu me hospedava, mostrei a ela essa composição.

E quando terminei de executar, mamãe sem pestanejar, comentou que aquela composição eu fizera para DEUS.

Parei para pensar e em poucos segundos eu concordei plenamente com ela, pois, seus versos estão relacionados com o Pai Celestial.

Eis a letra da canção:

CANTIGA PARA O AMOR

“Agora eu vou cantar o Amor

Um amor que já existia

Um amor que sempre existiu

Que só faltava eu descobrir

E eu descobri

Ah, eu descobri

Um amor pra atravessar os anos

o mundo, a vida, até a eternidade!

E vai florescer, eu posso antever

Tanta coisa que eu possa imaginar

Por isso sempre vou cantar

Esse amor que me faz jovem

É a fonte da eterna juventude!

Esse amor, verdadeiro

é o amor que eu sonhei,

esperei, e encontrei!

Esse amor que me faz jovem

É a fonte da eterna juventude!”

Texto: Roberto Pimentel

*Advogado, delegado de Polícia aposentado, radialista e escritor