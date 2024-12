Mercado de São Brás é primeira grande obra concluída para a COP 30 em Belém

Dentre o importante conjunto de intervenções e projetos conquistados pela capital paraense, o Mercado de São Brás é a primeira grande obra concluída pela Prefeitura de Belém para a COP 30. O prédio histórico, que ficou abandonado por anos, passou por uma restauração completa, requalificação e foi devolvido à população com uma grande festa na noite de ontem, quarta-feira, 18.

O prefeito Edmilson Rodrigues descerrou a placa de inauguração do novo Mercado de São Brás ao lado do secretário executivo nacional da COP 30, Valter Correia, e do diretor da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, ambos do Governo Federal. Juntos, eles visitaram os três pavimentos do espaço, que agora é o novo polo cultural e gastronômico de Belém, com áreas novas como o mezanino, escadas rolantes, um grande salão e área de exposições.

A obra foi realizada pela prefeitura de Belém em parceria com o Governo federal, num investimento de R$ 150 milhões. “Estou muito feliz como cidadão de Belém”, declarou o prefeito, que ressaltou o trabalho dedicado e minucioso de restauro para recuperar o patrimônio para a cidade.

O mercado já está aberto para visitação, mas alguns locatários dos espaços ainda vão concluir as adaptações nos estabelecimentos, de acordo com o segmento de atuação. A previsão é de uma ocupação progressiva dos permissionários num prazo de 60 dias. “Fizemos questão de manter a tradição. Quem quiser comprar sua andiroba, seu chá, vai poder, pois mantivemos os permissionários. Mas também teremos aqui sorveterias e restaurantes”, informou o prefeito.

Uma cerimônia com a presença de diversas autoridades marcou a reabertura do Mercado para a população. Secretários municipais e estaduais, vereadores e convidados especiais, como o autor do projeto que requalificou o mercado, o arquiteto Aurélio Meira, participaram da celebração e foram recebidos pelo coral infantil da Escola Municipal Manuela Freitas.

COP 30

O Mercado de São Brás é a primeira obra pronta das 30 que estão em execução, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do estado em Belém, visando a realização da COP 30, em novembro de 2025. Ao todo, foram 23 meses de trabalho até a entrega do prédio, que recebeu elogios do secretário executivo da COP 30, Valter Correia, especialmente pelo comprometimento da gestão municipal na preparação da cidade. “Estamos com muito orgulho disso, enquanto parceiros para esse grande evento que Belém vai receber. Um patrimônio histórico desse começa a construir um novo futuro para a cidade”, afirmou Correia.

Segundo Carlos Carboni, diretor da Itaipu Binacional, responsável pelo financiamento, Belém está cada vez melhor para receber os participantes da COP. “A Prefeitura de Belém fez a sua parte e os engenheiros dessa obra e os trabalhadores, que fizeram esse espaço maravilhoso para mostrar ao mundo a potência de Belém”, disse Carboni.

CELEBRAÇÃO CULTURAL

A programação de inauguração teve ainda, show de Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro, apresentação de vídeo mapping na fachada do prédio e um show pirotécnico. Moradora da cidade de João Pessoa, na Paraíba, Mariana Rosa, de 33 anos, ficou encantada com o mercado. “Vim conhecer o Mercado de São Brás, reinaugurado. Tô amando ver as cores de um mapping, tá lindo. Lá dentro também gostei muito do visual das obras de artes, da acessibilidade, da forma como foi feita a organização, também de cada ponto de vendas. Eu acho que vai ser um local de muita importância para o turismo, me senti bem recebida aqui”, comemorou.

