Marçal usa apelido para Boulos e toma punição no debate

Neste sábado (28), o jornalista Eduardo Ribeiro, mediador do debate da TV Record com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, precisou aplicar uma punição ao empresário Pablo Marçal (PRTB) por ter descumprido uma regra.

Ao debater com Marina Helena (Novo) sobre os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), Marçal chamou o psolista de “Boules”, apelido que ele deu por conta do hino nacional que foi cantado em linguagem neutra em um evento do candidato.

– Não quero ver Boules sendo prefeito desta cidade – disse Marçal. Como uma das regras do debate era não dar apelidos aos concorrentes e, por isso, ele foi advertido.

– Você acaba de ser advertido e perder 30 segundos das suas considerações finais – disse o jornalista.

Fonte: Pleno News/Fotos: YouTube Record