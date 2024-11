Trânsito tem alterações noturnas para remoção de passarela antiga no km 4 da BR-316

Nos dias 13, 14 e 15 de novembro, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) vai realizar uma operação com alteração no trânsito durante o período noturno, para remoção da antiga passarela de concreto em frente a uma universidade particular localizada no km 4 da rodovia BR-316, principal corredor de entrada e saída da capital paraense, Belém. No local, será instalada a nova passarela em estrutura metálica do projeto do BRT Metropolitano, que garante mais segurança e acessibilidade.

Para as atividades de remoção da antiga passarela, será necessária a interrupção provisória no fluxo de veículos, sempre nos horários entre 23h até às 5h do dia seguinte. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) vai orientar os condutores.

Pedestres e ciclistas devem utilizar a passarela provisória construída no trecho próximo. A mesma foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros e seguirá atendendo a população até a conclusão da nova travessia definitiva, que permitirá acesso à pista do BRT Metropolitano.

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Cezar.Ag Pará