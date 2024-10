Judocas paralímpicos paraenses disputam torneio na Alemanha pela seleção brasileira

Dois judocas paraenses na seleção brasileira paralímpica que disputa o torneio internacional Youth German Open na cidade de Heidelbebrg, na Alemanha, no dia 19. São eles: Victória Emily Batista Vale, 48 kg (J1) e José Cleberson Palheta dos Santos, 60 kg (J2). Ambos são atletas da Asfam.

O torneio é voltado para judocas paralímpicos de até 21 anos de idade. A delegação brasileira está composta de 11 atletas e quatro membros da comissão técnica.

Além da competição principal, haverá também um campo de treinamento no dia seguinte reunindo lutadores de diversos países.

O embarque do grupo aconteceu em São Paulo, indo direto para a cidade alemã. Dentre os convocados pela CBDV [Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais] estão alguns dos campeões nacionais da segunda etapa do Grand Prix de Judô Paralímpico.

“Com certeza, os judocas da base vibraram muito com a campanha histórica do Brasil em Paris. Todos estão motivados e cientes da responsabilidade que é defender a tradição do judô paralímpico brasileiro. Será uma grande oportunidade para avaliarmos o nível dos nossos atletas e planejarmos ainda melhor o trabalho da base”, explica o sensei Tibério Maribondo, treinador das categorias de base do judô. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação