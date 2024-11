Rússia proíbe exibição de filme sobre trajetória de Donald Trump

A Rússia proibiu a exibição do filme O Aprendiz, que retrata a juventude do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta segunda-feira (11) a empresa de distribuição do longa-metragem.

– O Aprendiz não será exibido na Rússia, pois não recebeu uma licença de exibição – relatou um porta-voz da distribuidora Atmosfera Kino.

A fonte não especificou o motivo da decisão do Ministério da Cultura em relação ao filme dirigido pelo diretor iraniano Ali Abbasi, que deveria ter sido lançado no país em 14 de novembro.

Trump criticou o filme estrelado por Sebastian Stan, que estreou no Festival de Cannes em maio e chegou aos cinemas dos Estados Unidos várias semanas antes da eleição presidencial.

O filme, cujo título é o mesmo do programa de televisão que o presidente eleito estrelou entre 2004 e 2015, conta os esforços de Trump para construir seu império imobiliário em Nova Iorque durante as décadas de 70 e 80.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Trump por sua vitória eleitoral e declarou que ele se comportou “como um homem” quando sofreu um atentado a tiros em julho, durante um comício.

Nos últimos anos, o Ministério da Cultura da Rússia proibiu a exibição de vários filmes com temas polêmicos ou feitos por diretores críticos ao Kremlin, incluindo o último longa-metragem do diretor britânico Guy Ritchie, Guerra sem Regras, estrelado por Henry Cavill.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Frame de vídeo / Trailer / O Aprendiz | EFE/EPA/WILL OLIVER