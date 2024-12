Detran de Marabá recupera veículo com registro de furto e devolve ao proprietário

A equipe de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) de Marabá recuperou, na última segunda-feira, 9, uma motocicleta abandonada na cidade. Ao investigar a placa do veículo, a equipe constatou que estava com registro de roubada/furtada. O veículo foi devolvido ao proprietário, Anderson Sousa, reforçando o compromisso e a eficiência do órgão com a segurança viária.

Conforme relato da equipe, composta pelos agentes Diego Lemos e Bruno Vieira, a recuperação ocorreu após um pedestre informar que o veículo havia sido abandonado na Folha 08, no bairro da Nova Marabá, por volta das 4h da manhã. Os agentes se deslocaram ao local, identificaram a irregularidade e decidiram remover a motocicleta para medidas investigativas.

“Ações como esta demonstram nossa dedicação em proteger os bens da população e combater crimes que afetam diretamente a segurança no trânsito”, destacou o chefe da fiscalização em Marabá, Victor Hugo.

A investigação revelou que o proprietário, Anderson Sousa havia sofrido um acidente na noite anterior, na Folha 01. Ao retornar ao local, ele percebeu que sua motocicleta havia desaparecido, levando-o a registrar um Boletim de Ocorrência (BO) por furto/roubo.

Com base nas informações do BO, a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia e devolvida ao dono.

O Detran reforça que qualquer denúncia de veículos abandonados ou em situação suspeita deve ser imediatamente comunicada às autoridades, permitindo que ações rápidas e eficientes sejam realizadas.



Texto em colaboração com Luis Azevedo (Ascom/Detran)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação