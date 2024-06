Clube do Remo vence o Ypiranga no Baenão por 1 a 0 e respira aliviado no Brasileiro

O Clube do Remo venceu o poderoso Ypiranga, do Rio Grande do Sul, na tarde deste domingo, 16, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, no segundo jogo consecutivo da equipe em casa. Com o resultado, o Leão abriu cinco pontos na tabela e se afastou mais ainda da maldita zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Série C. A partida deixa o time paraense a um passo do G8 da competição e o gol saiu dos pés do centroavante Ytalo.

Agora, o Remo está na décima posição do campeonato e a partida serviu para mostrar que o técnico Rodrigo Santana, realmente, começou a organizar a equipe azulina. Entretanto, ABC e Náutico fecham a 9ª rodada amanhã, segunda-feira, 17, e a depender do resultado, podem fazer o Leão cair duas posições.

Na estreia de Rodrigo Santana, o Remo venceu o Sampaio Corrêa em São Luís, capital do Maranhão. Esta é, portanto, a segunda vitória do novo técnico à frente do Remo. A partida pela nona rodada também marcou a estreia do zagueiro Rafael Castro, novo reforço azulino.

Desde os primeiros minutos de jogo deu para notar que o Remo estava com grande superioridade diante do adversário, fato que se repetiu no segundo tempo. No entanto, apesar da derrota, o Ypiranga se mantém na oitava posição, com 12 pontos conquistados em seis jogos e com outros três que ainda serão disputados em função do drama vivido com as enchentes no Rio Grande do Sul.

O próximo compromisso do Leão será fora de casa, no Frasqueirão, contra o ABC. Será uma partida difícil, emblemática, haja vista que as duas equipes estão na briga para alcançar o grupo dos oito mais fortes do Campeonato Brasileiro Série C. Partida será na segunda-feira, dia 24, dia de São João Batista e de muitas festas por todo o Brasil em homenagem ao querido santo que batizou Jesus Cristo.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo